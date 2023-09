Vice de futebol do Flamengo agride torcedor em shopping

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, se envolveu em uma briga com um torcedor do clube nesta terça-feira (19). Em um shopping na Zona Oeste do Rio, o dirigente, após ser cobrado pelo rubro-negro, o agrediu. Em explicação ao jornalista Venê Casagrande, Braz afirmou que foi agredido verbalmente.

“Eu estava com três meninas (uma filha de Braz) e estava comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo”, disse Braz.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Marcos Braz deixando o local após a chegada de seguranças.

