City vence de virada na estreia na Liga dos Campeões

O Manchester City saiu atrás no placar contra o Estrela Vermelha nesta terça-feira (19), mas buscou a virada, venceu por 3 a 1 e iniciou a Liga dos Campeões desta temporada com o pé direito. No Etihad Stadium, Álvarez (duas vezes) e Rodri marcaram os gols da vitória do time de Pep Guardiola. Por outro lado, Bukari marcou pelo time sérvio.

Além do City, o RB Leipzig também venceu pelo Grupo G. O time alemão bateu os suíços por 3 a 1.

Taça da temporada passada no gramado do Etihad Stadium

Antes de a bola rolar, a taça da Liga dos Campeões conquistada pelo City na última temporada esteve no campo do Etihad Stadium

Como foi o jogo

O que se viu no primeiro tempo foi o Manchester City dominar as ações da partida (80% de posse de bola), com as melhores chances de abrir o placar. No entanto, o Estrela Vermelha precisou apenas dos acréscimos para sair na frente. Aos 46′, Bukari aproveitou bobeada da defesa inglesa, ficou cara a cara com Ederson e, com categoria, chutou colocado para o fundo da rede. No campo, a assistente assinalou impedimento, mas o VAR analisou a jogada e confirmou o gol. Aliás, essa foi a única chance que a equipe de Barak Bakhar teve na etapa inicial.

Pelo lado do City, foram 22 finalizações no primeiro tempo, principalmente com Haaland, Foden e Julián Álvarez. No entanto, o trio esbarrou na brilhante atuação do goleiro Glazer, o grande responsável pelo City ir para o intervalo com zero no placar.

Segundo tempo

Se o gol do Estrela Vermelha saiu nos acréscimos do primeiro tempo, o do Manchester City foi no primeiro minuto da segunda etapa. Após passe de Haaland, Álvarez deixou Glazer para trás e empatou para o time mandante. A empolgação foi tamanha que quatro minutos depois Walker marcou, mas o assistente anulou o gol que deixaria o City na frente. No entanto, não foi necessário. Afinal, o City, pressionando o adversário, marcou mais duas vezes, com Álvarez, de novo, e Rodri, que fez uma grande partida.

Próximos compromissos das equipes na Liga dos Campeões

O Manchester City volta a entrar em campo pela competição no dia 4/10, quando visita o RB Leipzig, na Alemanha. A bola rola às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Estrela Vermelha recebe o Young Boys no mesmo dia e no mesmo horário da partida do time inglês. O confronto será na Sérvia.

