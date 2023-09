Com brilho de Galeno, Porto estreia na Champions com vitória

O Porto começou muito bem a sua campanha na Champions 2023/24. Afinal, nesta terça-feira, foi até Hamburgo, na Alemanha, e bateu os ucranianos do Shaktar Donetsk por 3 a 1, pela primeira rodada do Grupo H. Galeno, com dois gols, foi o grande destaque dos portistas. O time lusitano ainda marcou com o iraniano Taremi. para o Shaktar o tento foi de garoto venezuelano (um gigante de 1,94m) Kelsy.

Este duelo ocorreu no Volkspark Stadium, casa do Hamburgo. por causa do Shakthar não mandar seus jogos na Ucrânia. Afinal, seu país está em guerra com a Rússia. E como há muitos imigrantes ucranianos na Alemanha (cerca de 2 milhões entre imigrantes e refugiados) , os torcedores compareceram em grande número e fizeram bonita festa. O local será a casa do Shakthar na Champions. O grupo ainda conta com Barcelona e Royal Antwerp. Os times jogaram nesta terça-feira e o Barça fez 5 a 0.

Galeno faz a diferença para o Porto

O jogo começou a mil. O Porto saiu na frente num gol de Galeno aos nove minutos. Andre Franco chutou, o goleiro soltou e Galeno ficou com a sobra para colocar na rede. Só que, aos 13, após contra-ataque, o grandão Kelsy (1,94m) cabeceou uma bola cruzada por Konoplia para empatar para os os ucranianos, Contudo, aos 13, Sikan veio ajuda a defesa, na lateral esquerda, e resolveu virar o jogo. Errou! Galeno agradeceu o presente e bateu para colocar Porto 2 a 1 no placar. E Galeno tratou de fazer grande jogada pela esquerda, cruzando para Taremi fazer 3 a 1, aos 29 minutos.

A grande intensidade dos primeiros 30 minutos não se viu no segundo tempo. O Porto nitidamente cadenciou o jogo, satisfeito com o resultado e bem menos ousado. Já o Shakthar, com mais atitude na etapa final, não encontrou espaços para tentar diminuir o placar. Enfim, vitóroioa maiúsciuloa do Porto, que na próxima rodada (4/10) receberá o Barcelona, que goleou o Royal Antwerp, num duelo de líderes. O Shakthar vai até a Bélgica pegar o Antwerp.

