Felipe Melo retorna ao Fluminense após lesão

Felipe Melo será titular no jogo entre Fluminense e Cruzeiro. O zagueiro, afinal, se recuperou das dores na panturrilha e treinou normalmente nesta terça-feira (19). Fernando Diniz, assim, terá um retorno importante na próxima partida da equipe tricolor.

Situação de Felipe Melo

O zagueiro sentiu um incômodo na região antes do jogo entre Vasco e Fluminense. O camisa 30, portanto, acabou sendo desfalque no clássico de sábado (16). O jogador, no entanto, está recuperado do problema e estará em campo na partida diante do Cruzeiro.

Felipe Melo vem sendo um dos destaques do Fluminense nesta temporada. O zagueiro chegou ao clube no começo de 2021 e conquistou dois títulos do Campeonato Carioca. O camisa 30 tem sido muito utilizado por Fernando Diniz e está próximo da conquista de mais uma Libertadores.

Escalação do Fluminense

Além de Felipe Melo, Samuel Xavier e Fernando Diniz também retornam para equipe tricolor. Ambos estavam suspensos no Brasileirão e foram desfalques no clássico do último fim de semana. Os dois, contudo, agora estão livres para entrar em campo.

Arias e Ganso, por outro lado, seguem como desfalques do Fluminense. O colombiano teve uma entorse no tornozelo direito no último jogo e precisou ser substituído no primeiro tempo. O camisa 10 ainda se recupera de uma lesão na coxa direita que teve antes da Data-Fifa.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor busca se manter nas primeiras posições da competição. O time, afinal, está na sexta colocação, com 38 pontos conquistados.

