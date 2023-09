PSG supera o Borussia e tem estreia de gala na Champions

O PSG não teve pena do Borussia Dortmund e conseguiu vencer sem dificuldades por 2 a 0. Mbappé e Hakimi, afinal, marcaram os gols no segundo tempo e garantiram uma vitória tranquila na França. As duas equipes se enfrentaram na tarde desta terça-feira (19), no Estádio Parc des Princes (Paris), pela primeira rodada do Grupo F da Champions League.

Pressão do PSG

O time francês começou com mais volume de jogo em campo. Vitinha, aliás, deu um chute na trave logo nos minutos iniciais. O Borussia ameaçou com uma finalização de Can, mas estava com dificuldades em construir jogadas. O PSG, afinal, trocava passes rápidos e dominava as ações do meio-campo. Dembélé, inclusive, teve uma boa oportunidade de marcar no fim, mas Kobel conseguiu efetuar uma bela defesa. O primeiro tempo, assim, terminou empatado sem gols.

Borussia sem reação

O PSG continuou pressionando no segundo tempo e acabou sendo presenteado logo no primeiro minuto. O árbitro, afinal, assinalou um pênalti para equipe mandante após ver um toque de mão no VAR. Na cobrança, Mbappé guardou. O Borussia tentou reagir depois do gol sofrido, mas tinha dificuldades em trocar passes e encontrar espaços. Aos 12 minutos, Hakimi fez uma tabela com Vitinha, deixou um marcador no chão e ampliou para equipe francesa.

Fim de jogo

O Borussia se incomodou depois do segundo gol e partiu em direção ao ataque. Bynoe-Gittens, inclusive, chutou um bola na trave e quase conseguiu diminuir para equipe alemã. No fim do jogo, Gonçalo Ramos e Mbappé tiveram chances claras de marcar, mas acabaram pecando na hora da finalização. O PSG, assim, conseguiu conquistar um importante resultado dentro de casa na estreia da Champions League.

