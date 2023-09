Perri volta a ser ausência em treino e é dúvida para enfrentar o Corinthians

Às vésperas do duelo contra o Corinthians, o Botafogo corre contra o tempo para a recuperação física de um de seus principais destaques. Lucas Perri não participou das atividades no Espaço Lonier, pelo segundo dia consecutivo. Com isso, o arqueiro ainda não tem a presença garantida no confronto marcado para sexta (22), às 20h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Vale lembrar, que o camisa 12 sofreu um travamento nas costas depois de se chocar com Alan Kardec, ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O técnico Bruno Lage substituiu o jogador durante o intervalo para a entrada de Gatito Fernández, na Arena MRV.

No momento, Perri consegue andar normalmente, porém ainda sente dores ao fazer movimentos mais bruscos. Dessa forma, o arqueiro não participou novamente das atividades com bola, em virtude da dor lombar, e segue sob cuidados do departamento médico e da fisioterapia do clube.

O Glorioso mantém a esperança de poder contar com seu goleiro titular em mais um jogo importante, fora de casa, pelo Brasileirão. Nas últimas duas rodadas, os comandados de Bruno Lage perderam para Flamengo e Atlético-MG e viram a diferença para o Palmeiras cair para 7 pontos.

