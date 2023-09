Goiás x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio aos jogos da final da Copa do Brasil, o Flamengo encara o Goiás nesta quarta-feira (20), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 19h. Aliás, para esse confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá nove desfalques. Mas, além disso, também terá de lidar com a fase e o ambiente no time carioca.

Extremamente pressionado no cargo, Jorge Sampaoli convive com críticas de torcedores e dirigentes do clube. Em contrapartida, o treinador argentino conta com o apoio e a confiança do presidente Rodolfo landim. Mas, se já não bastasse o momento do Rubro-Negro em campo, o extracampo também vem prejudicando a imagem e o cotidiano do Flamengo. O último episódio envolveu o vice-presidente Marcos Braz, que agrediu um torcedor em um shopping carioca.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Goiás e Flamengo.

Como está o Goiás

Se o Flamengo terá desfalques, o Goiás conta com retornos. Afinal, Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques cumpriram suspensão na última rodada e voltam à equipe contra o Rubro-Negro. Por outro lado, Raphael Guzzo, expulso contra o Palmeiras, não fica à disposição do técnico Armando Evangelista.

Lucas Halter, que retornou da Seleção Pré-Olímpica, ressaltou a importância do Goiás entrar ligado defensivamente em razão da qualidade do time rubro-negro.

“Vai ser um jogo extremamente difícil, o Flamengo está entre os protagonistas do futebol brasileiro, mas sabemos da nossa força em casa. Os ingressos estão esgotados e somos muito fortes com o apoio da nossa torcida. Num jogo desse, temos que estar sempre atentos. O time deles tem uma qualidade absurda, mas nossa equipe evoluiu muito defensivamente também”, disse o jogador.

Como está o Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli terá muita dor de cabeça para escalar o Flamengo nesta quarta-feira, já que não terá nove jogadores. Suspensos, Gabigol e Wesley não jogam, assim como os lesionados Arrascaeta, Luiz Araújo, Filipe Luís, Allan, Léo Pereira, Erick Pulgar e Varela.

Com tantos desfalques, Sampaoli precisou chamar sete jogadores do time sub-20. São eles: o lateral esquerdo Zé Welinton, o zagueiro Cleiton, os meio campistas Lorran, Evertton Gustavo, Igor Jesus e Pedrinho, e o atacante Petterson.

GOIÁS X FLAMENGO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 20/09/2023, às 19h

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

FLAMENGO: Matheus Cunha (Rossi); Matheuzinho, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Árbitro: Raphael Claus (SP-FIFA)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

