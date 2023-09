Diniz convoca Seleção neste sábado para jogos das Eliminatórias

Embora a data seja pouco comum, o técnico Fernando Diniz convocará a Seleção Brasileira neste sábado (23) para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O chamado do treinador vale para os confrontos da terceira e quarta rodada, respectivamente, e que acontecem em outubro.

A Seleção de Diniz começou bem as Eliminatórias, com vitórias sobre a Bolívia (5 a 0) e o Peru (1 a 0). O trabalho do treinador, que vem ganhando muitos elogios, agora terá mais duas provas à vista. Diante dos venezuelanos, no dia 12, o jogo será em Cuiabá, na Arena Pantanal, enquanto o duelo com os uruguaios, cinco dias depois, é em Montevidéu.

A Seleção deve ter poucas mudanças, mas fica a expectativa pela volta de Vinícius Júnior, que não recebeu o chamado para os primeiros dois jogos. Já Gabriel Martinelli, lesionado, pode ser desfalque. A convocação por parte de Diniz, embora seja em data incomum, não afetará seus planos no Fluminense. Afinal, o Tricolor não joga no fim de semana, já que ele será reservado à finalíssima da Copa do Brasil.

