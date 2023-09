Mano Menezes? Federação do Paraguai se acerta com novo treinador

Apesar do nome de Mano Menezes ter ganhado força como possível nome para a seleção do Paraguai, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) parece ter optado por nome que conhece mais o futebol local.

Segundo o programa de rádio Fútbol a lo Grande, o mesmo que divulgou um documento onde o treinador brasileiro seria oferecido para a APF, Daniel Garnero, técnico atualmente no Libertad, teria chegado a um acordo para assumir o comando da Albirroja.

Oficialmente, ainda não houve pronunciamento da Federação Paraguaia, de Garnero ou mesmo do Gumarelo. Entretanto, a tendência é que o acordo em caráter extraoficial seja devidamente sacramentado nos próximos dias. Isso porque a sequência de jogos representando a terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá entre os dias 12 e 17 de outubro. Nos primeiros dois jogos, o Paraguai empatou com o Peru, em 0 a 0, e perdeu por 1 a 0 para a Venezuela.

Natural da cidade de Lomas de Zamora, na Argentina, o profissional de 54 anos de idade tem larga experiência no país por suas passagens em clubes como Sol de América, Guaraní, Olimpia e, desde 2021, o Libertad.

Nos tempos de jogador, Garnero desempenhava a função de meio-campista e ficou bastante identificado com o Independiente, clube onde conquistou duas taças da extinta Supercopa da Libertadores nos anos de 1994 e 1995.

