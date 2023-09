Letal na bola áerea, Vegetti é líder em média de participação em gols

A evolução do Vasco no Campeonato Brasileiro passa por todos os setores, mas termina mesmo na alta eficiência do artilheiro Pablo Vegetti. Contratado com a missão de colocar a bola na rede, o que faltou ao time no primeiro turno, o camisa 99 já é o líder na média de participações em gols da competição. Afinal, marcou quatro gols e deu duas assistências em seis jogos.

No clássico contra o Fluminense, o primeiro do argentino no futebol brasileiro, guardou o seu de cabeça e subiu no terceiro andar para deixar Gabriel Pec livre para fechar o placar em 4 a 2. A bola aérea, aliás, é a principal especialidade de Vegetti. No total, ele soma 11 finalizações dessa forma e ganha mais de 60% das disputas. O gol de Serginho sobre o Atlético, por exemplo, sai após um rebote do goleiro em cabeçada sua.

Atrás do Pirata em média, hoje, estão nomes como Tiquinho Soares, Hulk, Vitor Roque e Suarez. Claro, estes atacantes disputaram mais partidas do que o vascaíno, por isso sustentam números absolutos maiores no Brasileirão.

Confira a lista:

Tiquinho (Botafogo): 17 participações em gols em 19 jogos

Vitor Roque (Athletico): 14 participações em gols em 21 jogos

Luis Suarez (Grêmio): 12 partipações em gols em 19 jogos

Hulk (Atlético): 12 partipações em gols em 20 jogos

Arrascaeta (Flamengo): 10 participações em gols em 15 jogos

Raphael Veiga (Palmeiras): 10 participações em gols em 17 jogos

Alef Manga (Coritiba): 7 participações em gols em 10 jogos