Abel deve promover mudanças no Palmeiras, diante do Grêmio

O Palmeiras que entra em campo contra o Grêmio, nesta quinta (21), poderá ter algumas mudanças importantes. O técnico Abel Ferreira estuda fazer alterações para o confronto diante dos gremistas, importante para continuar sonhando com o título brasileiro. As mexidas devem acontecer nos setores de zaga e ataque.

Na defesa, o zagueiro Murilo cumpriu suspensão e deve voltar à equipe no lugar de Luan. Por outro lado, Raphael Veiga estava gripado e ficou fora da vitória em cima do Goiás. Agora, entretanto, está recuperado e a tendência é que volte a começar, na vaga de Flaco López. Na ponta direita, Mayke segue como opção na ausência de Dudu, lesionado e fora da temporada.

O treino desta terça-feira, na Academia de Futebol, contou também com a presença do atacante Luís Guilherme. Assim como aconteceu nesta segunda, ele participou sem limitações da atividade e mostrou estar recuperado da lesão muscular que o deixou fora de combate por quase um mês. Dessa forma, a tendência é que o garoto esteja no banco de reservas para o jogo desta quinta.

De resto, não há mudanças em relação ao jogo contra o Goiás. Assim, a provável escalação tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Rony e Artur.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.