Dudu recebe visita de companheiros do Palmeiras: ‘Começo complicado’

Dudu, do Palmeiras, recebeu na noite de segunda-feira a visita de seus companheiros de clube e outros amigos na sua casa, em São Paulo. Em processo de recuperação após cirurgia no joelho direito, o atacante só retornará aos gramados em 2024.

Além de Mayke, Flaco López, Marcos Rocha e Weverton, também estiveram presentes o pastor André Fernandes e o ex-jogador Zé Roberto.

“Ontem tivemos uma noite abençoada”, escreveu o “Baixola” em suas redes sociais.

Após o treino do Alviverde na manhã desta terça (19), Mayke comentou a respeito das etapas de recuperação de Dudu.

“Momento difícil para o jogador, sofrer uma lesão. O começo foi complicado para ele, mas agora ele colocou a cabeça no lugar, viu que não tem jeito, já aconteceu, então é hora de focar na recuperação. Tanto eu quanto todo o elenco e o Palmeiras estão dando suporte para ele voltar mais forte ainda”, disse o lateral-direito.

Dudu teve ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco no decorrer do jogo vencido por 1 a 0 diante do Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele passou por cirurgia há duas semanas e deu início às sessões de fisioterapia.

Ao sentir dores no joelho direito, o ídolo palmeirense precisou deixar o campo na primeira etapa. Ele ainda tentou seguir no duelo, mas não suportou e deu vaga a Breno Lopes, aos 42 minutos.

