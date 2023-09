Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, arbitragem e escalações

Fluminense e Cruzeiro estão prontos para medirem forças mais uma vez. As duas equipes, afinal, se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. O estádio precisou entrar em reformas no fim de agosto, mas agora retorna para ser palco novamente dos jogos da equipe tricolor.

Como chega o Fluminense

A equipe tricolor chega abalada e dividida para partida. O Fluminense, afinal, acabou de ser derrotado pelo Vasco no fim de semana e está muito focado na semifinal da Libertadores. Fernando Diniz, no entanto, deve ir com força máxima no jogo desta quarta. Felipe Melo está de volta ao time após sentir dores na panturrilha. John Arias, com uma entorse no tornozelo direto, será desfalque no Maracanã.

Como chega o Cruzeiro

O time chega confiante depois da vitória diante do Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro. A expectativa, assim, é por mais uma boa atuação do sistema ofensivo. Gilberto e Mateus Vital, afinal, vêm sendo importantes neste Brasileirão. O Cruzeiro, aliás, está no 12° lugar do campeonato e pode chegar na parte de cima da tabela com um triunfo no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Luciano Castan está suspenso e será desfalque no Maracanã.

FLUMINENSE X CRUZEIRO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 20/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Keno e Lima; John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Gilberto. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

Onde Assistir: Globo, SporTV e Premiere

