São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o 13° colocado, com 28 pontos, mas está com a cabeça toda na final da Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior tem o duelo decisivo contra o Flamengo neste domingo (24). Por outro lado, o Leão do Pici está na oitava posição, com 35 pontos e sonha em entrar no G-6 da competição.

Como chega o São Paulo?

Com a cabeça na final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve mandar um time reserva a campo. Assim, nomes como Alexandre Pato, David, Diego Costa, Jhegson Mendéz e principalmente James Rodriguez devem ganhar uma oportunidade. Aliás, Alisson e Lucas, que deixaram o Maracanã com dores, não têm lesões e não preocupam. Mesmo com força máxima à disposição, o Tricolor deve ter uma equipe diferente no Morumbi.

Como chega o Fortaleza?

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá duas notícias boas. Afinal, os atacantes Marinho e Lucero, que sentiram dores no último compromisso contra o Corinthians e deixaram o campo, treinaram normalmente e viajaram para São Paulo. Eles estão à disposição do treinador. Contudo, o meia Calebe ficou no departamento médico e está fora da partida. Assim, ele faz companhia para Schappo, Zanocelo, Romarinho, Kauan e Amorim no DM do Leão.

SÃO PAULO X FORTALEZA

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 20/09/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington; Luan, Mendéz, James Rodríguez e Michel Araújo; David e Pato (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino, Marinho e Guilherme; Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

