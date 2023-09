Envolvidos em briga, Marcos Braz e torcedor prestam depoimento

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, prestou depoimento na 16ª Delegacia, da Barra da Tijuca, no começo da noite desta terça-feira (19). Ele se envolveu em uma briga com um torcedor, que o cobrou pelos maus resultados do Rubro-Negro, dentro de um shopping da Zona Oeste do Rio. Em seguida, ele e dois de seus seguranças agrediram o manifestante. O caso foi registrado como lesão corporal.

Marcos Braz chegou à delegacia por volta das 18h30, cerca de uma hora e meia após o incidente. Ele saiu da joalheria, que tinha entrado para comprar presentes à filha adolescente, escoltado pela Polícia. Seguranças privados fizeram um cordão de isolamento para tentar afastar populares, que filmavam e xingavam o dirigente. Posteriormente, ele foi ao distrito policial para prestar depoimentos.

O torcedor envolvido na briga foi identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior. Embora também fosse à delegacia, ele esteve antes do Hospital Lourenço Jorge. Lá, realizou um exame equivalente ao de corpo de delito, no qual atestou ter sofrido ferimentos e até mesmo uma mordida por parte de Braz. Em seguida, também foi à mesma delegacia em que o dirigente estava, mas não há registros de que ambos tenham se cruzado.

Braz deixou o shopping com dores no nariz, mas sem a confirmação de que também fora alvo de agressões. Antes da investida de Braz e seus seguranças, Leandro se identificou como membro da Torcida Jovem do Flamengo, organizada que tem se manifestado contra o dirigente.

