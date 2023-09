Real Sociedad x Inter de Milão: Onde assistir, escalações, arbitragem

Real Sociedad e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (20/9), em jogo pela primeira rodada do Grupo D da Champions.

O time basco se qualificou ao terminar a Liga espanhola da temporada passada na quarta posição, se garantindo direto para a fase de grupos. A Inter de Milão – vice-campeã da Cbhampions em 2022/23 – terminou o Italiano em terceiro lugar, mas também garantindo vaga direta à fase principal. O Grupo D se completa com Benfica e Red Bull Salzburg, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

Veja aqui a tabela de jogos da Champions

Onde assistir

A HBO MAX (streaming) transmite a partida entre Real Sociedad e Inter de Milão a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Real Sociedad

O desfalque mais sentido no time basco é o do atacante Carlos Fernández, que carrega uma suspensão da temporada passada pela Liga Europa. Outro atacante, André Silva, recém-contratado por empréstimo ao RB Leipzig, segue machucado. Não joga hoje. Mas também não tem previsão para retorno. Assim, o técnico Imanol Aguacil deve formar o ataque com Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.

“Nos classificamos para a Champions e fizemos história. Mas isso é passado. Dessa forma, falei aos meus jogadores. Primeiro aproveite e sinta orgulho, e então tudo o que tiver que acontecer acontecerá. Temos respeito, sim, mas ambição também”.

Como está o Inter de Milão

A Inter de Milão deu um show no sábado passado, aos golear o Milan por 5 a 1 pelo Italiano. Satisfeito com o resultado e o comportamento do time, o treinador Inzaghi vai repetir a base, exceto pelo meia Calhanoglu, vetado pelos médicos. Assim, ele deve escalar Asllani ao lado de Mkhitaryan. E segue apostando nos atacantes Lautaro Martínez e Thuram. O treinador espera iniciar bem a competição.

“Fomos vice- campeões na temporada passada. A tristeza por perder o título ainda está viva no grupo. Porém, é hora de recomeçar uma nova jornada, em clima de fogo, neste estádio, contra um adversário forte que seria melhor evitar. Mas vamos jogar o jogo, queremos tentar novamente este ano”, disse Inzaghi.

REAL SOCIEDAD X INTER DE MILÃO

1ª rodada do Grupo D da Liga dos Campeões

Data e horário: 20/9/2023, 16h (de Brasília)

Local: Estadio Anoeta, San Sebástian (ESP)

REAL SOCIEDAD: Remiro; Traore, Le Normand, Zubeldia e Tierney; Mendez, Zubimendi e Merino; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Técnico: Imanol Aguacil

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt e Daniel Cook (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.