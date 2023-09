Palmeiras vai mandar clássico contra o Santos na Arena Barueri

Nos próximos dois meses, o Allianz Parque tem agendamento para 15 shows. Entre eles, The Weeknd, Evanescence, Roger Waters, RBD e Taylor Swift. Para a Real Arenas, empresa da WTorre que administra o estádio, a média de partidas em que o Palmeiras não terá sua casa para jogos é normal em comparação aos demais anos da parceria. Em 2022, a quantidade foi menor em função do cancelamento do show da banda Coldplay e do cantor Justin Bieber.

O Palmeiras, por outro lado, não está satisfeito por não receber valores pelos shows e acusa a WTorre de não realizar os repasses que constam em contrato.

No primeiro semestre deste ano, o Verdão não pôde fazer uso do estádio no clássico justamente diante do Santos, pelo Paulistão, e contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Em ambas as ocasiões, o time jogou no Morumbi, casa do rival São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.