Braga x Napoli: Onde assistir, escalações, arbitragem

Pela primeira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, o Braga recebe o Napoli. O jogo desta quarta-feira (20/9) será no Estádio Municipal de Braga, começando àS 16h (de Brasília). O time bracarense, terceiro colocado do Campeonato Português 2022/23, precisou passar pela repescagem para garantir uma vaga entre os 32. Já o Napoli, como campeão italiano da temporada passada, estava entre os pré-classificados para a fase de grupos. O Grupo C se completa com Real Madrid e Union Berlin, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

Onde assistir

Os canais Space (fechado) e HBO Max (streaming) transmitem os jogos a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Braga

O zagueiro Niakaté não se recuperou a tempo. Dessa forma, é o principal desfalque dos bracarenses. Contudo, o treinador Artur Jorge terá força máxima ofensiva, com as presenças de Djalo e Bruma, com Banza mais à frente.

“Vamos defrontar um adversário muito. forte, que na época passada dominou a liga italiana. Mas vamos entrar com a máxima ambição, porque queremos ser competitivos e discutir o jogo”, disse Artur Jorge.

Como está o Napoli

Rudi Garcia poderá escalar força máxima, já que há desfalques apenas de jogadores reservas, como o goleiro Golini. Sua aposta está mais uma vez nos dois craques do time o meia-atacante Kvaratskhelia e o goleador Osimhen. Mas eles ainda estão longe da melhor forma fpisica, como bem lembrou o treinador:

“Osimhen marcou apenas dois gols até agora na temporada. Mas temos certeza de que ele será decisivo novamente. Kvara sofreu uma lesão durante a preparação, mas falei com ele e ele está animado e tranquilo para ser decisivo. É um grande jogador e lolgo vai mostar o seu valor.

Mas Viemos a Portugal para vencer e temos convicção e confiança”, disse na coletiva pré-jogo.

BRAGA X NAPOLI

1ª rodada do Grupo C da Liga dos Campeões

Data e horário: 20/9/2023, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Braga (POR)

BRAGA: Matheus; Gomez, Oliveira, Fonte e Borja; Moutinho e Musrati; Horta, Djalo e Bruma; Banza. Técnico: Artur Jorge

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Jesus, Ostigard e Olivera; Zielinski, Lobotka e Anguissa; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Rudi Garcia

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

Auxiliares: Erwin E. J. Zeinstra e Johan Balder (HOL)

VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

