Corinthians vence, mas Fluminense avança no Brasileiro Sub-20

O Fluminense conseguiu garantir, nesta terça-feira (19), sua classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Embora tenha perdido para o Corinthians por 3 a 1, o Tricolor vencera na ida por 4 a 0 e manteve a vantagem na soma dos resultados. Na semi, o Flu encara Cruzeiro ou Sampaio Corrêa.

No jogo desta terça, em São Paulo, o Timãozinho partiu logo para cima em busca do milagre. Aos 19 minutos, Higor Faria fez 1 a 0 e acendeu as esperanças do time da casa, mas elas duraram pouco. Dez minutos depois, após jogada de Justen, Gustavo concluiu e empatou para o Flu, deixando os cariocas muito perto da vaga.

Ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Bidon bateu, o goleiro defendeu, mas o mesmo atacante pegou a sobra para desempatar. A pressão foi grande no segundo tempo, mas o terceiro gol saiu só aos 31 minutos, quando Caipira cruzou e Matheus Henrique mandou para a rede.

Assim, o Fluminense segue vivo em busca do título brasileiro sub-20. O Tricolor conhecerá seu adversário nesta quinta, quando Cruzeiro e Sampaio fazem seu confronto decisivo. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.

