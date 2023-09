Respirou! Sampaio vence Vila Nova e se afasta do Z4 da Série B

Para quem já foi líder da Série B do Brasileiro, o Vila Nova-GO não para de decepcionar. Afinal, perdeu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa na noite desta terça-feira (19), no Castelão, pela 29ª rodada.

Os goianos largaram na frente com Igor Henrique, logo aos dez minutos. Ytalo deixou tudo igual aos 38. Na etapa final, os maranhenses alcançaram a virada depois que Neto Paraíba desferiu uma bomba de longa distância, e Nonato desviar para decretar o segundo triunfo seguido da equipe tricolor em seus domínios.

Com o resultado, a Bolívia Querida chega a 34 pontos e pula para o 13º lugar. Já o Tigre aparece na sétima posição, estacionado nos 46 pontos.

O Sampaio Corrêa volta a jogar campo na próxima quinta-feira (28), às 21h30, diante do Londrina, no estádio do Café. Também pela 30ª rodada, o Vila Nova recebe a Chapecoense no sábado (30), às 17h, no OBA, em Goiânia. Toodos os horários são de Brasília.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.