Bragantino vence o América-MG e dorme em terceiro lugar

Na noite desta terça-feira (19), o Bragantino assumiu provisoriamente a terceira colocação do Brasileirão, ao derrotar o América-MG por 2 a 0, fora de casa. Dessa forma, o Massa Bruta chega aos 44 pontos e ultrapassa o Grêmio, que ainda entra em campo na rodada. Já o Coelho segue em penúltimo, com 17 pontos, caminhando a passos cada vez mais largos para o rebaixamento.

Primeiro tempo

Embora jogasse fora de casa, o Bragantino dominou o América-MG durante quase todo o jogo. E a vitória só não foi maior pois Matheu Cavichioli, goleiro do time da casa, fez muitas defesas e segurou seu time o quanto pôde. Mas, aos 35 minutos, não houve jeito. Eduardo Sasha chutou da quinta da área, o goleiro espalmou, mas a bola caiu nos pés de Jadsom, que apenas completou para as redes e abriu o marcador em favor do Braga.

Segundo tempo

O panorama se alterou pouco na segunda etapa, mas o América, ao menos, saiu mais para o jogo. Precisando do resultado, o Coelho buscou o ataque e teve até algumas oportunidades de empatar. A melhor delas veio nos acréscimos, em um pênalti cometido por Matheus Fernandes. Mastriani foi para a cobrança e bateu, mas o goleiro Cleiton defendeu. O balde de água fria na torcida americana foi grande, mas não completo. Pouco depois, em lance de contra-ataque, Lucas Evangelista fez 2 a 0 para o Bragantino e acabou com a última esperança do time da casa. Por outro lado, os paulistas festejam um acesso cada vez mais consolidado na tabela.

AMÉRICA-MG 0x2 BRAGANTINO

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/09/2023 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Ricardo Silva, Maidana e Éder; Mateus Henrique (Daniel Borges, 33’/1ºT, depois Everaldo, 26’/2ºT), Juninho, Breno Cascardo (Rodrigo Varanda, 15’/2ºT), Martínez e Rodriguinho (Cazares, 15’/2ºT); Mastriani e Felipe Azevedo (Benítez, 26’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Lucas Rafael, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom (Eric Ramires, 16’/2ºT), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves (Laquintana, 22’/2ºT), Alerrandro (Borbas, 22’/2ºT) e Vitinho (Luan Cândido, 31’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro de Matos (BA) e Paulo de Tarso Gussen (BA)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Everaldo (AME); Lucas Rafael, Matheus Fernandes (BRA)

Gols: Jadsom, 35’/1ºT (0-1); Lucas Evangelista, 49’/2ºT (0-2)

