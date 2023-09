Com Messi de volta, Inter Miami recebe o Toronto na MLS

A volta de Lionel Messi é o grande atrativo para o jogo desta quarta-feira (20), entre Inter Miami e Toronto, pela Major League Soccer. O retorno do argentino acontece após ele ser poupado no último fim de semana, na partida contra o Atlanta United. Mas a medida do técnico Tata Martino não ajudou muito a equipe, que acabou goleada por 5 a 2.

Assim, o camisa 10 volta com expectativa de dar show novamente. Campeão da Leagues Cup deste ano, Messi já tem 11 gols na temporada, mas não marca desde 26 de agosto. Ademais, o time da Flórida está na penúltima posição da Conferência Leste e precisa subir pelo menos cinco posições para entrar na zona de classificação. Atualmente, este posto pertence ao DC United, que tem sete pontos a mais.

Mas o Toronto vive uma fase ainda pior que a do Miami, já que é o lanterna da conferência. O antigo time de Júlio César tem a pior campanha da competição e, portanto, é azarão para o jogo. Os canadenses contam com os italianos Bernardeschi e Insigne, que já chegaram a atuar pela seleção de seu país, anteriormente.

