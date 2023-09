Dupla Paulinho e Praxedes brilha e muda a cara do meio de campo do Vasco

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco foi ao mercado para qualificar o elenco e tentar fazer um returno totalmente diferente do primeiro no Campeonato Brasileiro. Com isso, duas dessas peças começaram a se destacar e mudaram a cara do meio de campo cruz-maltino, então o setor mais carente. Trata-se da parceria entre Paulinho e Praxedes, que vem reforçando a marcação, a qualidade nos passes e a criação ofensiva.

No clássico contra o Fluminense, no último sábado (16), ambos foram essenciais para a vitória. Mesmo diante de um adversário que está na semifinal da Copa Libertadores, a equipe de Ramón Díaz encheu o torcedor de esperança com uma das melhores atuações da temporada.

Ainda na etapa inicial, aliás, Praxedes, emprestado pelo Red Bul Bragantino até dezembro, foi o responsável pelo primeiro gol do duelo, quando pisou na área e surpreendeu a defesa tricolor, com uma bela cabeçada. Além disso, exerceu um papel importante no desarmes pelo lado esquerdo, ao ocupar bem os espaços e não deixar o Flu controlar a posse de bola.

“Foi um gol muito importante, eu estou sempre chegando na área. O Ramón pede bastante para eu fazer isso. Até brinco com os garotos: quando eu chego ali na área, é difícil de pegar (risos)”, disse Praxedes, sobre gol.

Paulinho, por sua vez, praticamente dominou o setor, com muita movimentação para atrair a marcação no lado direito e ser certeiro nos passes. No lance do gol de Praxedes, foi o camisa 18 quem roubou a bola de Germán Cano e iniciou o rápido contra-ataque. Na sequência do lance, Rossi deixou Marcelo para trás e cruzou na área.









A post shared by Vasco (@vascodagama)

MOTORES DO MEIO DE CAMPO

De acordo com dados do portal ‘Sofascore’, Paulinho, de 26 anos, comprado junto ao Al Shabab, da Arábia Saudita, é um dos jogadores mais eficientes da competição com a bola nos pés desde que chegou ao elenco cruz-maltino. Em sete partidas, tem a média de 84% de eficiência nos passes e caiu como uma luva na estrutura tática do técnico argentino.

O camisa 18, porém, não se limita à parte ofensiva e também contribui bastante quando o assunto é a marcação. Em todos os lados do campo, o meia tem uma média de 6.7 de bolas recuperadas (desarmes ou roubadas) por jogo. Afinal, vem ajudando muito Zé Gabriel a dobrar a carga contra os adversários.

LÍDER DE DESARMES



Desde que estreou com a camisa do Vasco, Praxedes tem se destacado nos duelos individuais e liderado o número de desarmes da equipe (37), segundo dados do ‘Sofascore’. Em sete partidas, por sinal, o jogador venceu cerca de 62% das disputas contra os adversários e fortaleceu o setor com muita disposição física (tem 1.86m de altura).

Grande promessa da base do Internacional, Praxedes acumula 83% de acerto no passe e mostra que se encaixou rapidamente ao time. Outro aspecto importante no estilo de jogo do camisa 21 é a bola longa. Até o momento, são 78% de eficiência nesse tipo de jogada, mostrando que a dupla tem sido decisiva na reação do Vasco no Brasileirão.

NÚMEROS DE PAULINHO NO BRASILEIRÃO

Jogos: 7

Gols: 0 (1 mal anulado)

Eficiência nos passes: 84%

Eficiência na bola longa: 54%

Bolas recuperadas por jogo: 6,7

Total de duelos vencidos: 51%

Duelos aéreos vencidos: 67%

NÚMEROS DE PRAXEDES NO BRASILEIRÃO

Jogos: 7

Gols: 1

Eficiência nos passes: 83%

Eficiência na bola longa: 78%

Bolas recuperadas por jogo: 5,3

Total de duelos vencidos: 62%

Duelos aéreos vencidos: 50%

Fonte: ‘Sofascore’

