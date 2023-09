Seleção polonesa anuncia substituto para técnico Fernando Santos

A seleção da Polônia anunciou, nesta quarta-feira (20), a contratação do técnico Michal Probierz, que chega para assumir o cargo deixado pelo português Fernando Santos. O ex-treinador da seleção de Portugal não conseguiu fazer um grande trabalho à frente dos poloneses e após a derrota por 2 a 0 para a Albânia, foi demitido do cargo.

Dessa maneira, Michal Probierz assume a seleção polonesa com a equipe na 4ª posição do Grupo E nas Eliminatórias para a Eurocopa.

“O técnico da seleção polonesa é Michal Probierz. Esta é a melhor escolha possível. Desejo boa sorte ao novo treinador”, escreveu o presidente da Federação de Futebol da Polônia (PZPN), Cezary Kulesza.

Michal Probierz treinou o Aris Salonica, da Grécia, além de Wisla Cracóvia e Lodz, ambos da Polônia. A estreia do novo treinador está marcada para o próximo dia 12 de outubro, na partida contra Ilhas Faroé, lanterna do Grupo E nas Eliminatórias para a Eurocopa, com apenas um ponto somado nas cinco primeiras rodadas.

