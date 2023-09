Giuliano admite chateação e pode deixar o Corinthians em 2024

Autor do gol que definiu o empate em 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, na segunda-feira (18), Giuliano encerrou um longo jejum pessoal. Afinal, o meia não balançava as redes desde a final da Copa do Brasil do ano passado. Isso passa muito pelos poucos minutos que o jogador vem recebendo nesta temporada.

Afinal, a terceira temporada pelo Corinthians é a que o meia tem sido menos aproveitado. Após o duelo contra o Grêmio, Giuliano admitiu estar incomodado com os poucos minutos recebidos com a camisa do Timão no ano.

“É um ano atípico para mim também em termos de números. Normalmente, meus números são melhores. Ano passado eu tive números melhores de jogos, assistências e gols. Esse ano tenho jogado menos, tido menos chances de gols e assistências. Isso é algo que me incomoda bastante, porque eu sou acostumado a fazer gols, na minha carreira toda. É algo que me incomoda, espero que tenha saído esse peso e as coisas comecem a melhorar para mim”, falou Giuliano.

Além disso, o jogador acredita que as trocas de comando prejudicaram seus minutos no Corinthians. Afinal, a equipe começou com Fernando Lázaro e também teve Cuca e Danilo antes de Vanderlei Luxemburgo. Contudo, com Luxa, Giuliano vem atuando mais recuado.

“Troca de comando é sempre difícil, vem um treinador e muda a característica, a preferência, a forma de jogar, sistema tático. Eu tive essa dificuldade nesse processo de adaptação por escolha do treinador e isso faz parte. Como profissional, tenho que aceitar a decisão do treinador e fazer o melhor para voltar à equipe. Fico feliz quando eu consigo entrar bem, mudar a cara da equipe e mostrar o meu trabalho”, completou o meia.

Giuliano pensa em deixar o Corinthians

Aliás, o atleta tem contrato com o Corinthians até o fim do ano e até agora não foi procurado pela diretoria para tratar da renovação. Assim como acontece com outros veteranos do elenco que estão em fim de contrato, deve ficar para o próximo presidente, já que o Timão tem eleições no final de 2023.

“Meu contrato acaba em dezembro, a gente não está conversando ainda, não vou tomar nenhuma decisão agora, vou esperar o posicionamento do clube”, concluiu Giuliano.

