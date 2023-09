James terá chance para provar ser útil na final da Copa do Brasil

O São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, pensando na final da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve mandar um time alternativo para o confronto. Assim, surge a possibilidade de James Rodriguez, enfim, mostrar que pode ser titular no Tricolor Paulista.

Até agora, James Rodríguez já disputou cinco jogos pelo São Paulo, dois deles como titular, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas. Agora, o colombiano busca jogar pela primeira vez os 90 minutos de uma partida. Mais do que completar um embate completo, o meia quer provar que pode jogar na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A diretoria do tricolor fez movimentos ousados no mercado, contratando Lucas Moura e James Rodríguez para fortalecer o elenco antes da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A expectativa era de que ambos pudessem ser titulares tanto no Majestoso quanto na final do torneio. Contudo, só o primeiro conseguiu estar em campo.

O colombiano ainda não conseguiu recuperar sua forma física ideal, mas vem realizando um trabalho especial para se recondicionar. Ele chegou em julho no São Paulo, mas não atuava desde abril, quando defendia o Olympiacos, da Grécia. O longo período de inatividade prejudicou o meio-campista neste início de trajetória no clube.

James atuou nos dois jogos da Colômbia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, somando uma vitória e um empate. Agora volta ao São Paulo para mostrar que também pode ser útil, ainda mais em uma das principais finais da história do clube.

