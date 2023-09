Mayke projeta duelo complicado contra o Grêmio: ‘Um desafio’

O Palmeiras encara o Grêmio nesta quinta-feira (21), às 21h30, no Rio Grande do Sul, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado na tabela, o Verdão entra em campo com a possibilidade de se colocar de vez na briga pelo título e ainda afastar um concorrente a taça. Afinal, o Alviverde pode se aproximar ainda mais do líder Botafogo e se distanciar do Tricolor Gaúcho, que está na terceira posição neste momento. Pelo menos é o que espera Mayke.

O lateral sabe que a missão não será nada fácil. Afinal, o Imortal soma 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição, com 40 pontos somados. A maioria destes triunfos na competição aconteceu na Arena do Grêmio, palco da partida desta quinta-feira. Assim, Mayke projeta um duelo complicadíssimo para o Palmeiras.

“Será um jogo muito difícil, mais um desafio para nós. É um jogo importante para a classificação e para nos dar confiança no decorrer do ano. Será difícil, mas vamos lá para conseguir nosso objetivo, que é sempre os três pontos”, falou Mayke, para o canal oficial do Palmeiras.

Entretanto, o Verdão também tem um motivo para acreditar em um bom resultado. Esta confiança se passa por sua defesa. Afinal, o Palmeiras não sofre gols há oito jogos e tem o melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro. Mayke exaltou o momento que passa a zaga Alviverde e espera continuar com a ”baliza zero” no Rio Grande do Sul.

“Fruto de um trabalho bem feito. Estamos trabalhando bastante para manter sempre a baliza a zero e, com a qualidade da nossa equipe, buscar marcar gols. É manter esse ritmo até o final do ano”, completou o lateral.

