Que lições o Fluminense deve tirar da derrota para o Vasco

Ok, certamente, ouviremos que o Fluminense está com o foco voltado para a Libertadores. Mas nenhum torcedor, jogador ou dirigente do clube está satisfeito por ter perdido o clássico e a invencibilidade diante do Vasco no sábado(16/9). Ainda mais da forma como aconteceu, levando quatro gols de um time da zona de rebaixamento.

Mas, o Fluminense não fez uma partida de toda ruim. Inclusive, quando André falhou no recuo para Fábio, em lance que originou o terceiro gol do Vasco, quem assistia ao jogo tinha certeza que a virada Tricolor estava a caminho tamanho era o domínio do Fluminense. As chances se amontoavam. Leo Jardim aparecia como um dos nomes da partida. Além disso, o Vasco parecia atônito no jogo, quase como quem torcida para garantir o seu pontinho com o empate. Veio o erro de André, o gol de Gabriel Pec e o Fluminense se perdeu.

O time se desorganizou e não conseguiu mais criar perigo. Claro que o jogo já caminhava para seus quinze minutos finais e o Fluminense aquela altura não tinha Ganso ou Arias para criar e Marcelo já estava no seu limite físico – após uma grande atuação no segundo tempo. Faltou cérebro e talento ao time, que teve atuações abaixo do normal de Keno e Alexsander.

Técnico fez falta na beira do campo

Sem Diniz na lateral do campo, a sensação foi de que os jogadores sentiam falta do estilo de incentivar do treinador. Os gritos, gestos e orientações de Diniz são mais enérgicos do que os de Eduardo Barros e isso, certamente, ajuda a inflamar o time em campo. E o time não teve forças para reagir mais uma vez no fim.

De positivo, Diniz pode levar o poder de reação da sua equipe. Que em 10 minutos marcou dois gols em belas jogadas coletivas. A atuação de Marcelo como meia, mais solto para criar também dá um alento para os momentos em que Ganso for desfalque. A boa entrada de Lima, que apesar de ter características muito diferentes de Arias, cumpriu bem seu papel e ajudou a fechar espaços no meio, equilibrando mais o time.

Defesa do Fluminense falha no jogo aéreo

Por outro lado, a bola aérea preocupou. Sem Felipe Melo, que teve grande atuação no Paraguai contra o Olímpia, a defesa sofreu. Marlon ainda não mostrou a que veio e no primeiro gol do Vasco estava perdido no lance marcando a bola. No segundo gol, Alexsander não acompanha Vegetti e o argentino chega livre para cabecear. E no quarto gol, já com o time todo desmontado, não há como responsabilizar Lima pela bola nas costas que Vegetti novamente cabeceou para o meio para Pec marcar.

O resultado foi ruim para as ambições tricolores. A vitória deixaria o Fluminense mais confortável na tabela e com 10 pontos de distância para o Botafogo até poderia sonhar com o título se levasse o campeonato a sério. A derrota foi a pá de cal para a taça. Mas acima de tudo ligou um alerta importante para a briga pelo G4. Com 5 pontos perdidos para o Vasco e 3 para o Coritiba, o Tricolor não pode mais perder pontos para os times da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.