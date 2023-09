Bruna Biancardi deixa de seguir clube de Neymar nas redes sociais

Horas após lamentar a divulgação dos vídeos que Neymar está com duas mulheres, em uma boate, na Espanha, a namorada do craque brasileiro, Bruna Biancardi, tomou uma atitude inesperada. Na redes sociais, ela parou de seguir o Al-Hilal, clube que o camisa 10 atua.

No início dessa semana, o jornalista Léo Dias divulgou que Neymar esteve com duas mulheres, em uma boate. A informação deixou Bruna decepcionada.

“Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi no Instagram.

Biancardi foi questionada por seguidores sobre o motivo de não terminar o relacionamento.

A moça também recebeu palavras de incentivo.

“Vocês falam da menina como se nunca tivessem sofrido por alguém. Ele ama o cara, gente. Não é fácil”, disse outro internauta.

O craque brasileiro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres ainda não identificadas. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar. Afinal, ele foi visto abraçando uma loira e uma morena com o rosto colado.

Neymar Pai está irritado

Após a divulgação com vídeos de Neymar curtindo a vida, em uma boate de Barcelona, o pai do craque brasileiro reagiu. Ele enviou mensagens para o jornalista Léo Dias com algumas falas que mostram irritação. Inicialmente, Neymar (pai) enviou para o comunicador o texto informando que o filho era solteiro. O jornalista, todavia, respondeu que achava que o jogador e Bruna Biancardi tinham um relacionamento.