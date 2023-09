Santos volta a vencer fora de casa após quatro meses

A vitória do Santos em cima do Bahia por 2 a 1, nesta segunda-feira (18), na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Brasileirão, ainda é bem celebrada. Muito pelo respiro que a equipe ganhou na tabela. Contudo, o Peixe também celebra um novo triunfo longe da Vila Belmiro. Algo que não acontecia há quatro meses.

A última vez que o Peixe havia conquistado três pontos fora de casa foi em 14 de maio. Na ocasião, a então equipe de Odair Hellmann superou o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Deivid Washington, que nem está mais no clube.

Desde então, são 10 jogos longe da Vila Belmiro, com oito derrotas e dois empates. Nos últimos seis embates, são seis reveses consecutivos. Em toda a temporada, o Peixe tem números terríveis fora de casa. Afinal, em 24 partidas, foram cinco vitórias, quatro empates e 15 derrotas, gerando um aproveitamento de 26,38%. Além disso, são 15 gols marcados e 39 sofridos.

Por fim, o Santos também conseguiu encerrar um outro jejum incômodo. Afinal, o Peixe voltou a balançou as redes depois de 387 minutos. Até então, o último gol santista aconteceu com Julio Furch na virada sobre o Grêmio aos 44 minutos do segundo tempo. Depois, ficou três jogos seguidos sem balançar as redes.

Além disso, a última vez que havia marcado fora de casa foi também com Marcos Leonardo, no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, também pelo Brasileiro.

