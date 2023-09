Sheriff x Roma: escalações e onde assistir

A Roma volta a brigar pela Liga Europa. Após bater na trave e ficar com o vice na última temporada, o time italiano estreia nesta edição 2023/24 em duelo contra o Sheriff, em Tiraspol, na Moldávia, nesta quinta-feira (21), às 13h45, na Bolshaya Sportivnaya Arena. A partida válida pela primeira rodada do Grupo G terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Como chega a Roma?

O time comandado pelo técnico José Mourinho perdeu o título em uma decisão por pênaltis na última temporada, que decretou o Sevilla como campeão. Dessa maneira, para o jogo desta quinta-feira o técnico português deve apostar suas fichas nos recém-contratados Lukaku e Renato Sanches. No entanto, o treinador está suspenso e não poderá comandar a equipe na beira do gramado.

Ao mesmo tempo, a campanha inicial no Campeonato Italiano não agradou o torcedor e o clube da capital só conseguiu vencer a primeira partida na quarta e mais recente rodada da competição. Mas, não foi qualquer vitória. A equipe aplicou uma sonora goleada por 7 a 0 e chega embalada para estrear na segunda principal competição do futebol europeu com o pé direito.

Outros jogos desta quinta-feira

Além da partida entre Sheriff e Roma, outras 15 partidas movimentam a primeira rodada da Liga Europa nesta quinta-feira. Destaque para o West Ham, de Lucas Paquetá, que chega como atual campeão da Liga Conferência e ganhou status de cabeça de chave. Assim, os Hammers são grandes favoritos na partida contra o Backa Topola, da Sérvia, no duelo que começa às 16h, válido pelo Grupo A.

Por outro lado, um duelo de dois gigantes do futebol europeu também é destaque nos jogos desta quinta-feira. No “grupo da morte”, Ajax e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h, na Holanda, pela primeira rodada do Grupo B, que ainda conta com o Brighton, surpresa do futebol inglês, e o AEK Atenas, da Grécia, que aparece como azarão.

Sheriff x Roma

1ª rodada do Grupo G da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 21/09/2023, às 13h45 (de Brasília)

Local: Bolshaya Sportivnaya Arena, em Tiraspol, na Moldávia

Sheriff: Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. Técnico: Bordin

Roma: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. Técnico: José Mourinho

Onde assistir: ESPN e Star+

