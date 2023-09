Com volta de Medel, Vasco treina em São Januário e celebra seu padroeiro

O Vasco continua a preparação para o jogo com o Coritiba, nesta quinta-feira (21), às 19h, e programou duas atividades em São Januário. O técnico Ramón Díaz comanda os treinos no local da partida, com o objetivo de readaptação ao campo, e vai contar com a volta de Gary Medel à zaga. Afinal, o chileno cumpriu suspensão diante do Fluminense e não ficou à disposição.

Por isso, a tendência é que Maicon deixe o time e volte como opção no banco. Aliás, essa pode ser a única mudança na equipe que venceu o clássico por 4 a 2, no Nilton Santos. Nos primeiros trabalhos desta terça (19), dia do padroeiro do clube, inclusive, a comissão indicou manter a base da última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da instabilidade defensiva, Puma tende a ser mantido na lateral direita, enquanto na frente, Marlon Gomes e Gabriel Pec, autor de dois gols, disputam posição para ver quem forma o trio com Rossi e Vegetti.

Por outro lado, ainda não será desta vez a estreia de Payet como titular do Vasco. Na entrevista coletiva após a partida com o Fluminense, Díaz revelou que o francês segue fora dos 100% das suas condições físicas ideais de atuar. Assim, está sendo melhor preparado de olho em iniciar os jogos na formação principal, já que segundo o próprio treinador, o Cruz-Maltino precisa de jogadores com “alta intensidade”.

A provável escalação tem Léo Jardim; Puma, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Marlons Gomes (Gabriel Pec), Vegetti e Rossi.

ANSIEDADE PELO CALDEIRÃO

Autor de duas assistências no clássico, para Praxedes e Vegetti marcarem, Rossi vai seguir no ataque do Gigante da Colina no compromisso com o Coritiba. Por sinal, o confronto é um duelo direto na luta de olho em fugir da zona de rebaixamento. O “Búfalo” está confiante em um bom resultado e e se diz ansioso para rever a torcida lotar São Januário, o que não acontece há três meses.

“Um jogo de pressão, porém nossa equipe está em uma crescente muito boa. Fez uma ótima semana e um ótimo treino, todos muito concentrados. As expectativas são as melhores possíveis, a gente já imagina que São Januário vai pulsar e nós estamos ansiosos para ver a torcida de novo aqui no nosso templo”, afirmou o camisa 31, em declaração à VascoTV.

Um fato curioso é que seis atletas frequentemente relacionados do Vasco ainda não tiveram a oportunidade de jogar no estádio com público. São os casos de Medel, Paulinho, Payet, Serginho, Ferreira e Vegetti. Afinal, a torcida está desde o dia 22 de junho sem comparecer ao local, já que a interdição do Ministério Público vigorava até a última semana.

Velho conhecido do clube, Rossi conhece bem essa atmosfera com as arquibancadas lotadas, mas passou quatro anos sem longe do Vasco.

