Palmeiras entra na briga e monitora situação de Bruno Henrique

O Palmeiras entrou na briga pela contratação do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano, mas o clube da Gávea já vem trabalhando há semanas para estender este vínculo. Recentemente, o atleta fez uma contraproposta, e as conversas foram paralisadas. A informação foi dada, primeiramente, pelo “Uol”.

Por conta desta primeira ”recusa” de Bruno Henrique, o Palmeiras aumentou suas expectativas para contar com o jogador. Uma das prioridades do Verdão para a próxima temporada é contratar um atacante de velocidade. Ainda mais após a grave lesão de Dudu, que deve demorar quase um ano para retornar aos gramados. O nome do atacante do Flamengo tem o aval de Abel Ferreira, e o Alviverde começou a monitorar a situação.

Por sua vez, o Flamengo ofereceu uma renovação de contrato por uma temporada. Bruno Henrique, contudo, não gostou do curto período de tempo. O atacante também fez uma contraproposta em relação aos valores oferecidos. O camisa 27, afinal, entende que merece uma valorização salarial.

Bruno Henrique vem sendo um dos destaques do Flamengo desde que retornou de grave lesão no joelho direito. Além disso, ele é um dos grandes ídolos da história do clube. O jogador chegou ao clube em 2019 e já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas e três Estaduais.

