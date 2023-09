Braz se mantém no Flamengo e com a missão de reformular o elenco

Apesar de sair na mão com um torcedor em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro e ser muito criticado por torcedores, Marcos Braz não perdeu o seu prestígio com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Assim, o vice de futebol do clube segue no clube, sem risco de demissão.

Landim não quer tirar Braz. Aliás, segundo o site “ge”, conferiu ao cartola a missão de reformular o elenco e a comissão técnica para 2024, caso, claro, Jorge Sampaoli não fique no Ninho do Urubu.

Além de Landim, os demais pares de Braz na atual diretoria do Flamengo também o consideram “vítima” no episódio da briga com o torcedor. Eles acreditam que o vice de futebol foi duramente provocado e, por isso, acabou reagindo de um modo mais ríspido.

Com Braz no olho do furacão, mas com muito respaldo, o Flamengo enfrenta o Goiás, na noite desta quarta-feira (20), pela 24ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No momento, o time está a 12 pontos do líder Botafogo. No domingo (24), o Rubro-Negro vota a campo, no Morumbi, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Na ida, o Mengo caiu por 1 a 0. Precisa, portanto, vencer o Tricolor por dois gols de vantagem para levar a taça. Ou um gol para forçar os pênaltis.

