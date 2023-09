Fase ruim do Flamengo sobra até para ʽGabigordoʼ, assaltado no Rio

O momento do Flamengo, definitivamente, não é bom. Crise fora de campo, briga de dirigente em shopping, derrota na primeira partida das finais da Copa do Brasil. E, diante de tamanha urucubaca, sobrou até para o sósia do atacante Gabigol, o conhecido “Gabigordo”.

O influenciador digital sofreu um assalto, na terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Tudo aconteceu quando ele estava a caminho de uma gravação. Assim, bandidos surpreenderam “Gabigordo”. Fãs acompanhavam o sósia do ídolo do Mengo.

Em seguida, o sósia foi, com fãs, para a 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo, Zona Norte do Rio de Janeiro, e registrou Boletim de Ocorrência. As informações são do jornalista Diego Sangermano, do SBT.

Curiosamente, “Gabigordo” já foi agredido pela fase ruim de Gabigol. Um torcedor o confundiu com o jogador do Flamengo. O personagem, então, relatou a situação em um podcast.

“Ele (o torcedor) veio e deu uma voadora nas minhas costas. Voltei para casa sem saber por que tinha apanhado”.

O influenciador também garantiu que outros sósias já apanharam por causa do mau momento de outros jogadores.