Jogada10 lança o seu aplicativo! Confira como baixar

O Jogada10 tem uma novidade para você! Afinal, já está no ar e disponível para todos os apaixonados pelo futebol o novo aplicativo do portal em parceria com a Voz do Esporte.

Esta é uma iniciativa do J10 e da Voz com a E2, agência de mídia e marketing austríaca e uma das maiores do mundo no segmento.

Neste aplicativo, você encontrará os jogos do dia, os resultados dos campeonatos no Brasil e no exterior e todas as notícias do Jogada10. Além disso, as narrações dos jogos e dos gols das principais partidas do futebol brasileiro com a qualidade de cobertura da Voz do Esporte.

Enfim, para ter tudo isso na palma da sua mão basta ir ao Google Play e baixar o aplicativo clicando aqui

Não deixe de baixar e ter na palma da mão todas as informações do mundo do futebol!

