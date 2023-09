Racing Genk x Fiorentina: escalações e onde assistir

A Fiorentina bateu na trave na última edição e volta a brigar pelo título da Liga Conferência nesta quinta-feira (21). Após ficar com o vice para o West Ham na última temporada, o time italiano estreia na competição em duelo contra o Racing Genk, às 13h45, na Cegeka Arena, na Bélgica. O duelo válido pela primeira rodada do Grupo F terá transmissão ao vivo no streaming Star+.

Como chega a Fiorentina?

Dessa maneira, o clube de Florença aparece como atual vice-campeão da Liga Conferência e chega como um dos favoritos a brigar novamente pelo troféu desta nova competição da Uefa, que vai para sua terceira edição. Ao mesmo tempo, a Viola venceu todos os seis jogos disputados fora de casa na competição em 2022/23, e quer manter o retrospecto positivo nesta quinta-feira.

Por outro lado, o Genk não faz um grande início de temporada e perdeu três dos primeiros cinco jogos oficiais disputados nesta temporada 2023/24. Ou seja, a equipe precisa se reinventar para evitar outro resultado negativo, desta vez na competição europeia.

Outros jogos desta quinta-feira

Além da partida entre belgas e italianos, outras 15 partidas movimentam a primeira rodada da Liga Conferência nesta quinta-feira. Clubes como Lille, da França, Aston Villa, da Inglaterra, Eintracht, da Alemanha, e Fenerbahçe, da Turquia, aparecem entre as equipes mais fortes do torneio e que podem brigar pelo título.

Todos os clubes citados anteriormente terão seus compromissos nesta primeira rodada da fase de grupos às 13h45.

Racing Genk x Fiorentina

1ª rodada do Grupo F da Liga Conferência

Data e horário: quinta-feira, 21/09/2023, às 13h45 (de Brasília)

Local: Cegeka Arena, em Genk, na Bélgica

Racing Genk: Vandevoordt, Ditu, Sadick, Cuesta; Munoz, Galarza, Heynen, Oyen, El Khannouss; Paintsil e Zeqiri. Técnico: Wouter Vrancken

Fiorentina: Terracciano; Parisi, Quarta, Milenkovic, Dodo; Mandragora, Duncan, Brekalo, Bonaventura; González, Nzola. Técnico: Vincenzo Italiano

Onde assistir: Star+

