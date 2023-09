Abel defende invencibilidade contra o Grêmio

O Palmeiras encara o Grêmio nesta quinta-feira (21), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo se apresenta como um divisor de águas para as pretensões do Verdão na competição. Mas, para conseguir o triunfo, o Alviverde conta com um grande tabu de seu treinador. Afinal, Abel Ferreira nunca perdeu para o Tricolor Gaúcho.

Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, ele enfrentou o Grêmio em seis oportunidades, com cinco vitórias e um empate. A última vez que o Imortal venceu o Verdão aconteceu no dia 24 de novembro de 2019. Triunfo por 2 a 1, na 34ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Contudo, o técnico era Mano Menezes. Aliás, esta foi a última derrota do Alviverde para o adversário.

O Imortal também está cravado na história do técnico português. Afinal, o segundo título de Abel Ferreira no Verdão foi justamente em uma final contra o Grêmio. O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil de 2020 ao bater o Tricolor Gaúcho nos dois jogos da final.

Por fim, no recorte da última derrota do Palmeiras no Rio Grande do Sul, o jejum ainda é maior. O último revés do Verdão, jogando contra o Grêmio fora de casa, aconteceu no dia 28 de setembro de 2016, quase sete anos atrás. Na ocasião, o Imortal venceu por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Abel pode colocar Palmeiras de vez na briga pelo título

Assim, é com este retrospecto que o Alviverde encara o Grêmio nesta quinta-feira. Segundo colocado na tabela, o Verdão entra em campo com a possibilidade de se colocar de vez na briga pelo título e ainda afastar um concorrente a taça. Afinal, o Palmeiras pode se aproximar ainda mais do líder Botafogo e se distanciar do Tricolor Gaúcho, que está na terceira posição neste momento.

