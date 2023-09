Flamengo x Santos será no Mané Garrincha, em Brasília

Flamengo e Santos, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tudo porque o Maracanã, onde o Rubro-Negro manda os seus jogos e palco da final desta edição da Copa Libertadores, estará sob os cuidados da Conmebol até o dia 4 de novembro, data da grande decisão do torneio internacional. Quem confirmou a mudança foi, nesta quarta-feira (20), o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim.





Já o clássico entre Flamengo e Vasco, uma semana antes, cogitado também na arena de Brasília, ficará mesmo no Maracanã, conforme indicou o próprio Landim. Assim, o duelo será o último do Rubro-Negro antes de entregar o estádio à entidade sul-americana. No primeiro turno, os dois rivais se enfrentaram no mesmo local, com vitória do Mengo, visitante, por 4 a 1.

A CBF estipulou Flamengo x Santos entre os dias 28 e 29 de outubro, no fim de semana antes da final da Libertadores. Porém, como o Flamengo já terá feito a final da Copa do Brasil, solicitou à entidade nacional o encontro no meio da semana. O Peixe também concorda com a nova data.

No dia 25/6, as equipes duelaram no primeiro turno deste Brasileirão, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Flamengo superou o Santos por 3 a 2. Nesta rodada, o Peixe já jogou: venceu, de virada, o Bahia, em sua luta contra o rebaixamento. Já o Rubro-Negro terá de passar pelo Goiás para retornar ao G4 do Brasileirão.