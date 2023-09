Botafogo busca recuperação para evitar igualar pior sequência da SAF

O Botafogo tenta evitar, contra o Corinthians, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, igualar sua pior sequência de resultados desde a chegada da SAF. Com o início da trajetória em março de 2022, a Sociedade Anônima de Futebol alvinegra passou por momentos difíceis na Série A do ano passado. Dois retrospectos de quatro partidas consecutivas com derrotas, em curto espaço de tempo e períodos distintos, tumultuaram o ambiente.

Afinal, as quedas para Coritiba e Palmeiras, fora de casa, e Goiás e Avaí, no Nilton Santos, balançaram o técnico Luís Castro no cargo, no começo daquela edição da competição. Os jogos aconteceram entre 29 de maio e 13 de junho, em um intervalo de pouca mais de duas semanas. Mas não parou por aí. Depois, de 10 a 20 de julho, o Glorioso perdeu seguidamente para Cuiabá, América-MG (oitavas da Copa do Brasil), Atlético-MG e Santos.

BOTAFOGO NA ERA BRUNO LAGE

Já agora, em 2023, o cenário é similar, porém, tem diferenças em relação ao início de trabalho de Castro e a recente reformulação do grupo, à época. O comando é novo, sob a direção de Bruno Lage, e a queda de aproveitamento do time é visível na temporada. Entretanto, a liderança “folgada” ainda é considerável, sete pontos à frente do Palmeiras, servindo de alento aos torcedores e possibilitando uma análise mais fria desta má fase.

O Botafogo perdeu seus últimos três compromissos. Viu o Defensa y Justicia, da Argentina, fazer 2 a 1 e eliminar os cariocas da Copa Sul-Americana. Na sequência, levou a pior no clássico com o Flamengo – placar de 2 a 1 – e foi batido por 1 a 0 pelo Atlético-MG. Assim, se acabar derrotado pelo Corinthians, na sexta-feira (22), às 20h, em São Paulo, igualará sua pior marca de quatro reveses consecutivos desde a era SAF.

PERRI É DÚVIDA

A equipe titular do Alvinegro para visitar o Timão, na Neo Química Arena, ainda é incerta. Afinal, a comissão segue sem saber se poderá contar com Lucas Perri. O goleiro travou as costas em lance de dividida com Alan Kardec, do Galo, na Arena MRV, e não participou das atividades da semana, no Espaço Lonier. Caso o camisa 12 não tenha condições de atuar, Gatito Fernández será o substituto natural na posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.