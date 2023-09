Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, já participou de transmissões esportivas

O relacionamento entre a cantora Luísa Sonza e o influenciador Chico Moedas chegou ao fim. Em relato emocionante, na manhã desta quarta-feira (20), no programa “Mais Você”, da TV Globo, a artista falou sobre o assunto. Aliás, Chico já participou de transmissões esportivas na Cazé TV.

Ele ganhou notoriedade justamente após participar das lives com Casimiro Miguel, falando sobre futebol. O ex de Luísa ganhou visibilidade ao participar de entrevistas e podcasts, com o apelido de “moedas” por causa de investimentos de sucesso no mundo das criptomoedas.

Ponto final

O relacionamento entre ele e Sonza, afinal, acabou após ele ser pego com outra mulher em um bar na Zona Sul do o Rio de Janeiro. Ela leu uma carta escrita durante a madrugada.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. ‘Um erro pontual’. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, [isso] o que eles chamam de ‘erro pontual’. Principalmente, da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar”, inicia a cantora, que, em seguida, continua a carta.

“É uma quebra da confiança no próximo. Medo de acreditar nas pessoas. Sonho destruído. É toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. ‘Intensa demais’? Intensa demais é alguém que larga tudo o que prometeu ou se propôs a construir a dois, por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento, por ter acreditado e caído na mentira que ainda geralmente vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse”, concluiu.

Chico Moedas exclui conta

Luísa Sonza e Chico oficializaram o relacionamento no dia 18 de julho. Após a repercussão, afinal, Chico excluiu sua conta no Instagram. Moedas foi o terceiro grande relacionamento de Sonza. Ela foi casada dois anos com Whindersson Nunes e também o cantor Vitão. Após a repercussão do caso, Chico, então, excluiu a conta no Instagram.

