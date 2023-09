São Paulo não vence o Fortaleza há sete jogos e busca quebrar jejum

O São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta voltar a vencer na competição, após sete jogos sem conseguir um triunfo sequer. Contudo, a missão não será fácil. Afinal, o Soberano não vence o Leão do Pici há sete jogos.

A última vez que o São Paulo derrotou o Fortaleza, aconteceu no dia 14 de novembro de 2020. Na ocasião, o time comandado por Fernando Diniz venceu por 3 a 2, com dois gols de Luciano e um de Gabriel Sara. Wellington Paulista e David, este hoje no Tricolor Paulista, descontaram para a equipe cearense.

Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes, com três vitórias do Fortaleza e quatro empates. Neste retrospecto, aparece um duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil em 2021. Após um empate em 2 a 2 no Morumbi, o Leão do Pici venceu por 3 a 1 na Arena Castelão e avançou de fase.

Aliás, nos últimos jogos no Morumbi, a vantagem também é do Fortaleza. São três jogos, com duas vitórias do Leão por 1 a 0, além de um empate por 2 a 2, justamente o da Copa do Brasil de 2021.

São Paulo encara Fortaleza com time reserva

Assim, o Tricolor entra em campo nesta quarta-feira buscando voltar a vencer o adversário e encerrar esse jejum. Contudo, para a partida, o técnico Dorival Júnior mandará um time reserva. Como o São Paulo tem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo no próximo domingo (24), também no Morumbi, o treinador deve poupar seus principais jogadores do duelo contra o Leão do Pici.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.