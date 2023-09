Santos descarta técnico estrangeiro e define seu favorito para o cargo

O Santos segue sua saga atrás de um novo técnico para o restante da temporada, mas tem uma certeza: não será um estrangeiro. A diretoria do Peixe deseja que um brasileiro assuma a equipe neste momento. Muito por conta da situação da equipe no Brasileirão e da necessidade de uma rápida adaptação ao futebol brasileiro.

A cúpula santista não revela, mas já tem um favorito para o cargo: Fábio Carille. Ex-técnico do próprio Peixe, que comandou a equipe entre 2021 e 2022, o treinador está atualmente no V-Varen Nagasaki, da Segunda Divisão japonesa, onde vem se destacando. Contudo, por conta deste sucesso e também por ainda ter contrato com o clube do Japão, a contratação do técnico é considerada complicada.

O Peixe espera que uma decisão seja tomada até o final de semana. Apesar da vitória sobre o Bahia ter tranquilizado os ânimos na Vila Belmiro, a diretoria do Santos quer aproveitar o período de 12 dias sem jogos, para que o novo treinador se acostume com o clube.

Além disso, o interino Marcelo Fernandes aparece como um plano B. Querido entre os jogadores, o auxiliar fixo do Peixe pode assumir o comando técnico até o final desta temporada. Por conhecer bem o clube, o Santos acredita que pode ser um bom nome para ajudar na briga contra o rebaixamento.

Santos volta a campo apenas no mês que vem

Assim, o Santos volta a campo apenas no dia 1° de outubro. O Peixe encara o Vasco na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. E o torcedor espera que o clube já esteja com um técnico definido.

