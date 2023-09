Perisic sofre lesão e deve desfalcar o Tottenham no restante da temporada

O meia atacante Ivan Perisic deverá desfalcar o Tottenham pelo restante da temporada 2023/24. Nesta quarta-feira, o clube londrino informou que o croata sofreu uma contusão grave no joelho direito e que precisará passar por uma cirurgia.

“Podemos confirmar que Ivan Perisic sofreu uma lesão complexa no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O experiente internacional croata sofreu a lesão durante um treino sem contato e será submetido a uma cirurgia. Ivan iniciará então sua reabilitação com nossa equipe médica e deverá ficar afastado dos gramados até o final da temporada”, disse o Tottenham.

Atualmente, Perisic era reserva na equipe dos Spurs. O camisa 14 entrou em campo em todas as partidas do clube na temporada, mas apenas em uma foi titular. Na ocasião, o técnico Ange Postecoglou optou por time alternativa. Na Premier League, o croata jogou os cinco jogos até aqui, mas todos saindo banco.

Ao todo, Perisic fez 50 jogos desde que chegou ao Tottenham, no início da temporada passada. O meia-atacante marcou um gol e deu 14 assistências, sendo duas em 2023/24. O contrato do jogador é válido até junho do próximo ano.

Fora de competições internacionais, o Tottenham só volta a campo no fim de semana. O time de Londres, que é vice-líder da Premier League, encara o Arsenal em dérbi londrino. As duas equipes estão empatadas com 13 pontos.

