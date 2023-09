Goiás x Flamengo, AO VIVO, na Voz do Esporte, às 17h30

O Goiás recebe o Flamengo, às 19h (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia. O jogo é pela 24ª rodada do Brasileirão e vale muito para os extremos da tabela. O Flamengo, com 39 pontos, tem de vencer para se manter no G4. Os goianos, por sua vez, com 25 pontos, precisa vencer para se afastar o Z4 (é o primeiro fora da zona de rebaixamento). Este jogão começa às 19h, mas a Voz do Esporte preparou um pré-jogo de primeira e a transmissão começa às 17h30. Ennio Ricanelo está no comando e na narração da partida.