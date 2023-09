Braz tem salário descontado e terá que se explicar na Câmara

Se acabou inocentado pelo Flamengo no caso em que agrediu um torcedor, nesta terça-feira (19), o vice de futebol Marcos Braz terá que dar explicações à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Parlamentar da casa, ele foi chamado para dar esclarecimentos sobre o episódio em que brigou com um rubro-negro que o abordou, no Barra Shopping. Ademais, Braz faltou a uma sessão na Casa, no horário da briga.

Marcos Braz recebeu uma convocação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Ele deverá comparecer ao Palácio Pedro Ernesto na próxima terça-feira (26), às 13h, onde será ouvido. Os demais vereadores também deverão estar presentes.

Mas as consequências de sua ausência na Câmara vão além. Braz terá o valor equivalente a uma diária descontado de seu salário como vereador. Embora tenha preenchido o pré-registro da Câmara, ele não compareceu à ordem do dia, o que justifica a sanção por parte da casa.

Braz deveria estar em uma sessão da Câmara, nesta terça, que votou sobre a possibilidade de um empréstimo do BNDES à Prefeitura do Rio, no valor de R$ 702 milhões. O dirigente atestou sua presença virtualmente, mas não compareceu à votação, ocorrida na parte da tarde. No mesmo horário, estava no Barra Shopping, quando envolveu-se na briga com o torcedor. Assim, foi considerado ausente do plenário.

