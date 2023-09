São Paulo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em ótimo momento e animado com a vantagem na finalíssima da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20/9), pela 24ª rodada do Brasileirão. Mas não será jogo fácil para o Tricolor paulista no Morumbi. Com 35 pontos, o Fortaleza pode entrar no G6 em caso de vitória e combinações de resultados. Já o São Paulo está bem mais atrás: 28 pontos, em 13º. Tem de conseguir um bom resultado pra não se complicar de vez. Além disso, não vence o rival há sete jogos.

E que tal acompanhar este jogo com a cobertura raiz da Voz do Esporte? A transmissão começa bem antes da bola rolar, às 20h, com o tradicional pré-jogo, sob o comando de Cesar Tavares, que também narra a partida.