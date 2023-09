Cano se aproxima de marca expressiva no Brasileirão

Cano está recuperado da torção no tornozelo esquerdo. O atacante, assim, será titular na partida entre Fluminense e Cruzeiro. O argentino, inclusive, está próximo de alcançar uma marca expressiva pela equipe tricolor no Brasileirão.

O atacante, afinal, é o quarto jogador do Fluminense com mais gols na história do campeonato. O centroavante, no entanto, está com apenas um tento de desvantagem para Romário, terceiro da lista. O argentino, portanto, pode subir no ranking se balançar as redes nesta noite.

O Maracanã, aliás, será novamente palco do Fluminense. O estádio precisou entrar em reforma no fim de agosto, mas está de volta aos jogos da equipe tricolor. Cano, assim, tem um motivo de sobra para estufar as redes e chegar no top-3.

Artilheiros do Fluminense no Brasileirão

Fred – 102 gols

Magno Alves – 45 gols

Romário – 34 gols

Germán Cano – 33 gols

LEIA MAIS: Felipe Melo retorna ao Fluminense após lesão

Momento de Cano

O atacante chegou ao clube no começo de 2022 e vem sendo um dos destaques do Fluminense deste então. O argentino acabou sendo artilheiro da equipe tricolor no ano passado e vem conseguindo obter bons números também nesta temporada.

Além dos gols, Cano também está próximo de uma conquista histórica no Rio de Janeiro. O Fluminense, afinal, está na semifinal da Libertadores e pode ser campeão de forma inédita. O atacante, inclusive, é o artilheiro da equipe tricolor na competição.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com Cano em campo, os jogadores tricolores buscam se manter nas primeiras posições do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.