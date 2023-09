Perri volta a treinar e não deve desfalcar o Botafogo contra o Corinthians

O Botafogo teve uma boa notícia para o duelo com o Corinthians, às 20h (de Brasília), na sexta (22), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Perri treinou normalmente no Espaço Lonier após dois dias se recuperando de dores na região lombar. A tendência é que o jogador não desfalque o Glorioso em Itaquera e seja novamente titular.

No confronto com o Atlético-MG, no último sábado (16), o arqueiro travou as costas em uma disputa com Alan Kardec. na Arena MRV. Diante disso, Bruno Lage decidiu colocar em campo Gatito Fernández, que atuou durante todo segundo tempo.

Na tarde desta quarta (20), clube carioca divulgou em sua rede social imagens do goleiro trabalhando com bola. Na segunda e terça, o camisa 12 ficou de fora das atividades por causa da dor nas costas, mas está recuperado e tem tudo para ser titular diante da equipe paulista.

Nas últimas duas rodadas, os comandados de Bruno Lage perderam para Flamengo e Atlético-MG e viram a diferença para o Palmeiras cair para 7 pontos. Nesse sentido, o time passa pela primeira oscilação na competição nacional e deu adeus à Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, da Argentina.

Até o momento, o português comandou a equipe carioca em oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Contudo, o aproveitamento está bem distante de seus antecessores: o compatriota Luís Castro e o interino Cláudio Caçapa.

