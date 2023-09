Bellingham marca nos acréscimos, e Real vence Union Berlin na Champions

A zebra quase passeou na capital espanhola. Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Champions League, o Real Madrid recebeu o Union Berlin, e o time de Carlo Ancelotti venceu por 1 a 0 no Santiago Bernabéu na bacia das almas. Em partida dominada pelos merengues, o gol saiu apenas nos acréscimos da etapa final, com o inglês Jude Bellingham.

Com o resultado, os Blancos vão a três pontos no Grupo C da competição da Uefa, enquanto os alemães ficam zerados. Além de Real Madrid e Union Berlin, Braga e Napoli completam a chave no torneio continental.

ATAQUE INEFICIENTE

Jogando em casa, o Real Madrid tomou a iniciativa da partida e foi quem mais levou perigo no primeiro tempo. O time de Carlo Ancelotti pressionou o Union Berlin, terminou a etapa inicial com 14 finalizações, mas não conseguiu movimentar o marcador. Os alemães, por outro lado, apenas tentaram se defender.

TRAVE ALEMÃ

A tônica do segundo tempo foi semelhante à do primeiro, com o time merengue pressionando em busca do gol. E em duas oportunidades, elas ficaram bem perto, mas ambas pararam na trave do goleiro Ronnow. Primeiro quem acetou o poste foi o brasileiro Rodrygo, em bela finalização de voleio, e depois o atacante Joselu foi quem ficou no quase.

SEMPRE ELE NO APAGAR DAS LUZES

Quando o 0 a 0 parecia definido, o Real Madrid marcou o gol da vitória nos acréscimos. E tinha que ser com Jude Bellingham. Kroos cobrou escanteio curto para Valverde, que finalizou da entrada da área. A bola bateu na marcação e sobrou para o camisa 5 dentro da pequena área. O inglês só precisou escorar para fazer seu sexto gol em seis partidas pelo clube.

SEQUÊNCIA

Real Madrid e Union Berlin voltam a campo no fim de semana, por seus respectivos campeonatos nacionais. A equipe merengue faz clássico com o Atlético de Madrid, no domingo, fora de casa, pela La Liga, enquanto os germânicos encaram o Hoffenheim, no sábado, em casa, pela Bundesliga. Na Champions League, as equipes só voltam a campo no dia 3 de outubro.

